Conflitti e trasporto aereo: l’Icao chiede tutele

I nuovi sistemi utilizzati nei conflitti moderni pongono nuove sfide e quindi urge una maggiore tutela per le compagnie aeree. Questo l’appello arrivato da Juan Carlos Salazar, segretario generale dell’Icao, nel corso della Conferenza Mondiale sui Rischi di Sorvolo tenutasi a Malta.

Come riporta traveldailynews.com, pur riconoscendo la capacità del settore aeronautico di mantenere le operazioni e di deviare i voli durante la recente crisi in Medio Oriente, Salazar ha sottolineato che le sole risposte operative non sono sufficienti.

L’Icao ha esortato gli Stati ad attuare tre azioni immediate: la rapida condivisione delle informazioni sui rischi, il rafforzamento dei processi di valutazione del pericolo e il miglioramento del coordinamento tra le autorità militari e dell’aviazione civile.