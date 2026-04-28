Gruppo Grimaldi: “Nessuna modifica per i servizi estivi”

“Piena regolarità dell’offerta turistica in vista della stagione estiva”. Così il Gruppo Grimaldi rassicura il mercato, evidenziando in una nota come non siano previsti modifiche o riduzione dei servizi programmati in estate né tantomeno ritocchi ai prezzi dei biglietti, “garantendo così la continuità delle tratte nazionali tra Penisola, Sardegna e Sicilia e di quelle internazionali dall’Italia verso Spagna, Grecia e Tunisia”.

“Il contesto internazionale richiede attenzione e capacità di adattamento, ma disponiamo degli

strumenti e dell’esperienza necessari per affrontare scenari complessi senza ripercussioni

sull’operatività - spiega Francesca Marino, head of Grimaldi Lines passenger department -. La

nostra priorità resta garantire la regolarità delle partenze e assicurare un servizio di qualità,

mantenendo gli usuali elevati standard”.