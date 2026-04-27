Club del Sole con Stralent per attrarre talenti

Club del Sole investe nell’employer branding per attrarre nuovi talenti. L’operatore ha sviluppato con Stralent un progetto volto al miglioramento della candidate experience.

Stralent ha supportato Club del Sole nell’allineamento tra brand, comunicazione e proposta di valore per le persone, con l’obiettivo di rendere l’esperienza dei candidati pienamente coerente con l’identità dell’organizzazione.

L’intervento si è sviluppato attraverso un approccio strutturato, basato sull’analisi dei driver motivazionali e sulla revisione dei principali touchpoint Hr, contribuendo a rafforzare la riconoscibilità di Club del Sole anche come datore di lavoro.

Le linee di intervento

Tra le principali aree di intervento, la revisione dei principali touchpoint digitali Hr, tra cui career site e piattaforme di recruiting; l’ottimizzazione della candidate journey; lo sviluppo di contenuti coerenti con il posizionamento di marca.

Il progetto è attualmente in fase di evoluzione e sarà ulteriormente sviluppato nei prossimi mesi, con l’obiettivo di consolidare il percorso intrapreso e supportare le future esigenze di recruiting e crescita del Gruppo.