Leonardo Hotels: Luca De Giorgi regional director Italy

Luca De Giorgi è il nuovo regional director Italy di Leonardo Hotels. La nomina è stata effettuata all’interno del percorso di crescita del gruppo in Italia con una struttura manageriale solida, capace di rispondere alle evoluzioni del settore e alle aspettative di un pubblico in costante trasformazione.

“De Giorgi porta con sé un’importante esperienza operativa unita a una solida visione strategica e ha più volte dimostrato la sua capacità di implementare portfolio alberghieri, coniugando elevata soddisfazione degli ospiti e solidi risultati finanziari”, commenta Yoram Biton, managing director di Leonardo Hotels Central Europe.

Luca De Giorgi sarà responsabile del coordinamento e della supervisione delle proprietà italiane della catena alberghiera, con l’obiettivo di rafforzarne il posizionamento, ottimizzare le performance e garantire un elevato standard qualitativo in tutte le aree operative. La sua attività si concentrerà inoltre sullo sviluppo strategico del portfolio, lavorando in sinergia con i team locali e con il management internazionale.