Saranno 7,4 milioni gli italiani che si muoveranno per il ponte del primo maggio, per un totale di 22 milioni di pernottamenti e un giro d'affari pari a 3,8 miliardi di euro. Il 92% sceglierà di rimanere in Italia, mentre solo un 8% opterà per l'estero. Sono questi i primi risultati dell'indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi relativa al movimento degli italiani per la festa dei lavoratori.

La durata media della vacanza si attesterà sui 3 giorni, mentre la spesa media pro-capite raggiungerà i 512 euro, con una spesa giornaliera di circa 170 euro a persona. “Anche in una fase non semplice, il turismo italiano dimostra di tenere e di sapersi adattare - ha commentato Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi -. È chiaro che il calendario di quest'anno offre meno possibilità di allungare la vacanza rispetto al 2025, ma non è venuta meno la voglia di partire”.

Le mete preferite per i viaggiatori che resteranno in Italia saranno il mare (39,7%), le località d'arte (25,3%), la montagna (17,4%), le località termali (11,1%) e i laghi (6,1%). All'estero vincono le grandi capitali europee (87%), seguite a grande distanza da quelle extraeuropee (5,5%).