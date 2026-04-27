Dopo la Finlandia, la Svezia. Il Diamante raddoppia e mette in calendario l’apertura di un nuovo ecoresort in Lapponia, ma questa volta nei territori governati da Stoccolma, anziché da Helsinki. “Vogliamo replicare il successo del Lights of Lapland Resort di Posio - spiega Marco Peci, direttore commerciale e marketing di Quality Group - quindi proporre una struttura completamente sostenibile e integrata all’habitat artico, nella quale sia innanzitutto valorizzata la panoramicità dei lodge. Se i lavori procederanno regolarmente, entro fine anno o inizio 2027 il complesso sarà pronto per l’inaugurazione”.

La zona prescelta resta in prossimità del Circolo Polare Artico, fra Luleå e Haparanda, offrendo al contempo la possibilità di esplorare il Golfo di Botnia su rompighiaccio e i territori nordici più remoti, grazie alla disponibilità di motoslitte o slitte trainate da husky. Per gli italiani, le aree dove il Diamante ha scelto di costruire le proprie strutture d’ospitalità hanno inoltre un valore storico speciale. Fra il 1798 e 1799 furono attraversate infatti dall’esploratore mantovano Giuseppe Acerbi, autore dell’epocale opera “Travels through Sweden, Finland and Lapland to the North Cape” : primo resoconto scientifico europeo della natura e della cultura Sami, ma anche cruciale testimonianza che fece conoscere la tradizione della sauna in tutto il Vecchio Continente.