Una crescita più contenuta rispetto al passato condita però con il superamento dei 15 milioni di passeggeri. Si tratta del numero dei crocieristi che quest’anno sbarcheranno nei porti della penisola, con un incremento del +2% rispetto al 2025. Secondo i dati di Cemar Agency Network presentati al Seatrade Cruise Global di Miami, che evidenziano come saranno in totale 185 le navi operative (+6%), in rappresentanza di 58 compagnie crocieristiche per un totale di 77 porti coinvolti.



I terminal principali per numeri si confermano Civitavecchia con 3,78 milioni di passeggeri, seguita da Napoli (1,78 milioni) e Genova (1,57 milioni). Completano la top 10 Palermo, Livorno, Savona, Messina, La Spezia, Cagliari e Venezia. Tra i gruppi armatoriali, è confermata la leadership del Gruppo Msc, con circa 5,08 milioni di crocieristi movimentati, seguito dal Gruppo Carnival (4,94 milioni), dal Royal Caribbean Group (2,03 milioni) e da Norwegian Cruise Line Holdings (1,18 milioni).

“Vediamo con chiarezza un’ulteriore espansione del settore” ha dichiarato Sergio Senesi, Presidente di Cemar Agency Network. “I tempi sono maturi per un’evoluzione di mercato collegata all’ingresso nel business crocieristico dei più prestigiosi brand del lusso”.