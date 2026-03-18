Puglia Class Village, investimenti milionari sul Salento

Un investimento da 8 milioni di euro e una seconda tranche da 5 milioni per completare il piano di sviluppo. Sono questi i numeri messi in campo dal gruppo Puglia Class Village della famiglia de Finis per il progetto di ristrutturazione del The Village Salento, che ha orientato la struttura verso il segmento medio-alto, puntando su qualità costruttiva, design esclusivo e servizi premium.

“Nel 2025, insieme all’Araba Fenice Village, altra struttura che fa parte del gruppo e che sta anch’essa attraversando una ristrutturazione importante che terminerà nel 2029, abbiamo registrato 121.964 presenze con un tasso di occupazione medio del 91,27%” spiega Gian Piero Linardi, direttore commerciale di Puglia Class Village. L’obiettivo per il prossimo triennio è il rafforzamento dei brand del gruppo sui mercati internazionali.

Fra le principali novità introdotte grazie al progetto di ristrutturazione, una nuova piscina di 1.800 metri quadri, tra le più grandi in Puglia, con area idromassaggio integrata e 2000 metri quadri di solarium; 16 suite con vasca idromassaggio privata; nuove family room comfort e una palestra Technogym immersa nel verde con area fitness integrata nella natura, per un benessere completo tra sport, natura e relax a bordo piscina.

“Abbiamo investito con determinazione e visione – dichiara Antonio de Finis, general manager Puglia Class Village – per offrire un prodotto che oggi rappresenta un’eccellenza nel Salento. La nuova piscina, le nostre suite con idromassaggio e l’esperienza unica dei Caraibi del Salento sono il simbolo di un progetto che guarda al futuro e al turismo di qualità”.

Con il completamento di questo piano e l’avvio dei nuovi investimenti da 6 milioni di euro, il Gruppo Puglia Class, guidato dal presidente Annino de Finis, contribuisce alla crescita del turismo di fascia medio-alta e alla valorizzazione del territorio salentino.