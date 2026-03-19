Ryanair: 21 rotte nella programmazione su Trieste in estate

La novità Tirana, 21 rotte in totale e 2 aerei basati sullo scalo. Sono questi in sintesi i numeri della programmazione di Ryanair sull’aeroporto di Trieste per l’orario estivo. La low cost mette in campo una crescita del 20% dell’offerta totale, grazie anche all’incremento delle frequenze su alcune destinazioni come Barcellona, Berlino, Brindisi e Valencia.

“L’annuncio dell’operatività estiva di Ryanair per il 2026 conferma il ruolo strategico di Trieste come porta di accesso per il Nord-Est – spiega Fabio Gallo, aamministratore delegato di Trieste Airport -: un network di 21 destinazioni in Italia ed Europa che vede la ripresa, dal 29 marzo, dei collegamenti diretti per Cagliari, Olbia, Praga e Stoccolma e l’introduzione del nuovo collegamento per Tirana, andando a rafforzare la proposta di connettività dello scalo. La partnership con Ryanair, costituisce un elemento importante per lo sviluppo del traffico aereo su Trieste Airport a sostegno dei flussi turistici e della competitività del nostro territorio”.

Grazie a queste new entry Ryanair porterà l’offerta su Trieste a 1,2 milioni di pax annui.