CaboVerdeTime propone il Robinson Boa Vista

CaboVerdeTime, già operatore punto di riferimento per l’arcipelago di Capo Verde grazie alla sua consolidata presenza sull’isola di Sal, potenzia l’offerta anche su Boa Vista con l’apertura delle vendite per il resort 5 stelle Robinson Boa Vista, con soggiorni disponibili dal 3 marzo del 2027.

La crescita su Boa Vista risponde anche al potenziale della destinazione, sempre più richiesta dal mercato italiano e apprezzata per il clima mite durante tutto l’anno e per l’autenticità di un paesaggio ancora in gran parte incontaminato, elementi che ne stanno consolidando l’attrattività.

Situato sulla Praia de Chaves, una delle spiagge più suggestive dell’isola, il Robinson Boa Vista si inserisce in un contesto naturale di grande impatto. La struttura completamente nuova avrà tra gli elementi più iconici la infinity pool, inserita in un sistema di 6 piscine dislocate strategicamente - tra cui una dedicata ai bambini – e pensate per offrire spazi diversificati tra relax e convivialità.

“Siamo molto soddisfatti di poter annunciare l’ingresso in programmazione e l’apertura vendite del Robinson Boa Vista, una struttura che rappresenta un importante arricchimento della nostra offerta sull’isola e su tutto l’arcipelago – dice Pietro Dusi, responsabile commerciale e vendite di CaboVerdeTime -. Boa Vista sta registrando un incremento di interesse da parte del mercato italiano e l’ingresso di un prodotto di fascia alta come Robinson ci consente di migliorare ulteriormente l’offerta a disposizione delle agenzie di viaggi e dei loro clienti”.