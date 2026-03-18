Sono di rientro dal tour di 30 tappe che li ha portati in tutta Italia al lavoro con le agenzie, ma Riccardo Fantoni e Diego Stacciuoli, rispettivamente direttore commerciale Italia e head of trade marketing & sales Italy di Costa Crociere, hanno già il piede nel prossimo step del progetto, ovvero un corso da content creator per agenti di viaggi. “Ne abbiamo incontrati oltre 1800 - racconta Fantoni -, un faccia a faccia fondamentale in questo inizio d’anno, tradizionalmente un trimestre significativo in termini di risultati”.

I C - Training Days sono un format che unisce una parte tecnica-informativa a una parte fortemente emozionale, prosegue Fantoni: “Consolidiamo la nostra partnership con la distribuzione facendo in modo che questi agenti possano emozionare i clienti che avranno di fronte dal giorno dopo. Siamo convinti sia una leva fondamentale. Ovviamente spieghiamo loro anche la nostra piattaforma formativa e informativa, dove mettiamo a disposizione tutti i materiali per la comunicazione delle agenzie”.

Il feedback misurato, prosegue Stacciuoli intercettato alla Bmt Napoli, è stato positivo: “Ci hanno confermato la bontà del format in presenza e chiesto di ripeterlo anche in digitale, cosa che avevamo già in previsione per la primavera. Gli agenti hanno compreso meglio l’evoluzione del nostro brand e capito come poter raccontare le novità ai propri clienti, su tutti il focus Sea & Land Wonder Platform, una progettazione integrata di itinerari Sea & Land, costruita per rispondere alle diverse esigenze dei clienti e far vivere i territori in modo autentico e sorprendente”.

Lo storytelling al centro delle competenze

Da diversi anni Costa Crociere offre formazione di alto livello sulle tecniche di storytelling, “da quando abbiamo proposto i primi corsi con The Vortex per familiarizzare coi social media, oltre dieci anni fa - spiega Fantoni -. Sappiamo che questo tipo di competenze sono fondamentali per gli agenti, che non sempre riescono a trovare tempo e risorse per aggiornarsi. Le skill acquisite potrebbero andare a vantaggio di altri? Forse, ma noi ragioniamo in termini di partnership che si rafforza e ci sentiamo attivatori di virtuosismi positivi”.

Il prossimo passo è ancora rivolto alla comunicazione social, chiosa Fantoni: “Sappiamo che non basta più fare semplici post, ma ciò che funziona è il racconto in prima persona, metterci la faccia. Per questo uno dei servizi che abbiamo messo a disposizione, e che gli agenti potevano scegliere, è un corso di formazione da content creator. Lo terremo questa primavera a bordo delle nostre navi. Crediamo che niente sia potente in termini di comunicazione come la rete di agenzie diffusa su tutto il territorio”.

La strategia dell’ascolto

Una moltitudine di idee da mettere a terra, raccolte anche direttamente dagli agenti di viaggi in un format ribattezzato Agorà, ovvero “delle vere e proprie piazze dove noi parliamo il meno possibile. Ascoltiamo e basta. Piccoli nuclei di agenzie, una dozzina per appuntamento, non soltanto nostri grandi venditori ma anche potenziali. Ci serve per capire le esigenze di tutti” spiega Stacciuoli.

“Il rischio per noi - conclude - è di rimanere chiusi in sede pensando di avere la verità in tasca, che invece ci arriva dalla rete distributiva, perché nessuno come l’agente di viaggi conosce i nostri ospiti, ovvero i loro clienti”. Una scelta strategica lungimirante, che è appena ripartita con un tour di 13 tappe di Agorà.