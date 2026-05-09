Ita Airways Official Partner del Giro d’Italia 2026

Ita Airways rinnova l’impegno per il Giro d’Italia maschile e femminile e si conferma Official Partner della kermesse che ha preso il via dalla Bulgaria e si concluderà nella Capitale il prossimo 31 maggio dopo un percorso da quasi 3.500 chilometri.

“Siamo profondamente orgogliosi di confermare anche quest’anno il nostro convinto supporto al Giro d’Italia – ha dichiarato Sandro Pappalardo, presidente di Ita Airways –. Accompagnare una delle manifestazioni sportive più significative e amate del nostro Paese significa, per la compagnia, ribadire ancora una volta il nostro legame con lo sport e il nostro ruolo di vettore di riferimento nazionale: connettiamo i territori meravigliosi che questa corsa attraversa. Il nostro impegno si riflette ogni giorno nella promozione dell’italianità, anche attraverso iniziative che uniscono mobilità, cultura e sport”.

L’accordo prevede la presenza del logo Ita sui materiali di comunicazione negli eventi e nei momenti di maggiore visibilità individuati in ogni tappa. L’accordo prevede inoltre la visibilità del brand all’interno di un docufilm celebrativo sul Giro d’Italia che sarà realizzato e diffuso nel corso delle prossime settimane. La compagnia, inoltre, accompagnerà con tre voli ad hoc la Carovana del Giro a Roma per il Grande Arrivo del 31 maggio.