Due aeromobili Airbus A330-900 neo, equipaggiati con motori Rolls-Royce Trent 7000, sono entrati immediatamente a far parte della flotta Ita Airways, grazie alla prima operazione di ‘aircraft finance lease’ finalizzata da Crédit Agricole Corporate e Investment Bank.

Alla fine di marzo 2026 la flotta di Ita Airways risulta così composta da 106 aeromobili con un’età media di 6,2 anni di cui il 74% di nuova generazione. “Questo accordo rappresenta un ulteriore traguardo nell’espansione della flotta di nuova generazione di Ita Airways - ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways -, ed è in linea con la strategia della compagnia di incrementare il ricorso a un contributo equilibrato del leasing finanziario degli aeromobili, consentendo un costo del debito più sostenibile.

L’operazione è stata resa possibile dalla crescente reputazione della compagnia presso la comunità finanziaria”.