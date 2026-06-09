Affitti brevi, Aigab dal ministro Mazzi: “Il property manager va riconosciuto”

Affitti brevi e riconoscimento della figura del property manager al centro dell’incontro tra Aigab e il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. L’Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi ha presentato al Governo le principali istanze del comparto, dalla tutela della proprietà privata alla libertà d’impresa, fino alla necessità di armonizzare il quadro normativo senza misure penalizzanti per il settore.

“Siamo molto soddisfatti per l’accoglienza ricevuta e ringraziamo il ministro Mazzi per la visione e la capacità di ascolto”, ha dichiarato il presidente Aigab, Marco Celani. Tra i temi affrontati anche il ruolo degli affitti brevi nell’accoglienza dei grandi eventi, il caro affitti, lo spopolamento dei centri storici e la convivenza tra residenti e ospiti temporanei. Aigab ha inoltre chiesto regole stabili, che favoriscano investimenti di lungo periodo, e ha accolto positivamente le misure nazionali a sostegno dei proprietari.

“Gli affitti brevi rappresentano un modello di ospitalità diffusa che rende l’Italia competitiva e moderna” ha aggiunto Celani, rilanciando il riconoscimento del property manager quale interlocutore qualificato delle istituzioni e garante di trasparenza fiscale e qualità dell’accoglienza.