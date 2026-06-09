Phocuswright: “Spagna mercato turistico più forte d’Europa”

La Spagna è il mercato turistico più solido d’Europa. A sancirlo una recente ricerca di Phocuswright, che ha rilevato una performance record da parte dell’industria dei viaggi iberica nel corso dello scorso anno.
Secondo i dati, il Paese ha accolto 96,8 milioni di visitatori internazionali nel 2025, segnando una crescita del 3,2% rispetto al 2024. Si tratta del risultato migliore rilevato nel Vecchio Continente.
Gli arrivi hanno alimentato le entrate turistiche, aumentate del 7%, riporta traveldailynews.com.
A sostenere le performance, la domanda post-pandemica e gli sviluppi geopolitici, che hanno fortemente influenzato le scelte di viaggio dei consumatori, spostando nel Paese una fetta dei flussi diretti verso il Medio Oriente o l’area dell’Asia-Pacifico.
Remo Vangelista