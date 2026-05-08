Minor Hotels esporta il brand Anantara a Turks and Caicos

Il brand Anantara debutta nei Caraibi con un complesso mixed-use a North Caicos, che aprirà nel 2029 e unirà un resort di lusso a branded residence. Situato lungo la costa di Sandy Point a North Caicos l’Anantara Turks and Caicos Resort & Residences, del gruppo Minor Hotels, comprenderà 78 branded residence, tra cui ville fronte mare, tutte disponibili per l’acquisto privato.

Il progetto, spiega TravelDailyNews, è stato curato dagli studi di architettura e design RAD e Meyer Davis, con sede a Miami. North Caicos, spesso definita ‘l’isola giardino’, si distingue come una zona più tranquilla e incontaminata dell’arcipelago delle Turks e Caicos, offrendo lunghi tratti di costa, privacy ed esperienze a contatto con la natura. Il progetto includerà anche un porto turistico privato, che collegherà il resort agli isolotti circostanti e all’intero arcipelago. Tra le strutture previste figurano una Anantara Spa, un osservatorio, un centro fitness, aree yoga, campi da tennis, padel e pickleball, un centro per sport acquatici e diverse piscine.

“L’introduzione di Anantara nei Caraibi - spiega Dillip Rajakarier, ceo del Gruppo Minor International, la società madre di Minor Hotels - rappresenta una tappa fondamentale per il nostro gruppo. Le Isole Turks e Caicos sono tra le destinazioni di lusso più famose al mondo e North Caicos offre un contesto ideale per il nostro approccio all’ospitalità, incentrato sull’esperienza e sulla sostenibilità. Questo importante progetto rafforza la nostra presenza nelle Americhe e riflette il nostro impegno ad espanderci in destinazioni che promuovono un turismo consapevole”.

L’Anantara Turks and Caicos sarà raggiungibile dall’aeroporto internazionale di Providenciales con un trasferimento in barca privata al porto turistico del resort, oppure tramite l’aeroporto di North Caicos, attualmente in fase di riqualificazione.

Questo progetto rappresenta la quinta proprietà Anantara annunciata nelle Americhe. Il marchio ha, infatti, due resort in fase di sviluppo in Brasile, uno a Ushuaia, nel Sud dell’Argentina, e un altro recentemente annunciato a Miami. Minor Hotels ha inoltre recentemente svelato che il suo nuovo marchio di lusso, The Wolseley Hotels, debutterà a New York all’inizio del 2027.