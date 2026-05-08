Msc, a bordo delle navi arriva il concierge digitale

Un nuovo strumento digitale per semplificare l’esperienza di bordo degli ospiti. Msc Crociere accelera sul fronte dell’innovazione tecnologica on board e lancia Msc Concierge, un assistente conversazionale basato sull’intelligenza artificiale.

Integrato nell’ecosistema digitale Msc for Me il servizio è disponibile gratuitamente 24 ore su 24 e consente ai passeggeri di interagire tramite chat da smartphone o tablet in oltre 90 lingue.

Tra le funzionalità previste figurano la prenotazione di ristoranti, trattamenti spa ed escursioni, nonché il controllo del saldo del conto di bordo e suggerimenti personalizzati sulle attività disponibili durante la giornata.

Progettato per affiancare - precisa la compagnia di crociere -, e non sostituire, l’ospitalità dell’equipaggio, il servizio è già disponibile sulla maggior parte delle navi della compagnia e sarà esteso all’intera flotta entro la fine di maggio.

“Siamo impegnati a offrire ai nostri ospiti la migliore esperienza di vacanza possibile in ogni fase della crociera. Combinando le più recenti tecnologie con la calorosa ospitalità del nostro equipaggio, consentiamo agli ospiti di personalizzare il proprio viaggio come mai prima d’ora, creando un’esperienza davvero su misura - spiega l’amministratore delegato di Msc Crociere, Gianni Onorato -. Msc Concierge permette agli ospiti di accedere immediatamente alle informazioni di cui hanno bisogno e di effettuare richieste comodamente dalla propria cabina o dal lettino prendisole, offrendo maggiore libertà di godersi la vita a bordo, scoprire nuove esperienze e sfruttare al massimo ogni momento in mare.”