Dubai, rimandato ad agosto l’Arabian Travel Market

L’annuncio arriva dallo stesso team organizzatore, Reed Exhibitions: l’edizione 2026 dell’Arabian Travel Market è stata rimandata e, anziché dal 4 al 7 maggio, si terrà dal 17 al 20 agosto al Dubai World Trade Center. Una decisione che, come spiega Danielle Curtis, Exhibition Director ME, Arabian Travel Market, è stata presa per dare priorità alla sicurezza e al benessere di espositori e visitatori. “La decisione di riprogrammare l’Atm 2026 ad agosto riflette il nostro impegno a garantire che tutti possano partecipare a questo importante evento del settore” sostiene Curtis.

Giunta alla sua 33esima edizione, l’Arabian Travel Market è una piattaforma internazionale che mette in contatto destinazioni, fornitori di servizi turistici, marchi del settore alberghiero, compagnie aeree, fornitori di tecnologia e professionisti del settore provenienti da tutto l’ecosistema del turismo.

La decisione di spostare la fiera ad agosto, un periodo in cui Dubai registra in genere un minor numero di visitatori a causa delle temperature estive estreme, potrebbe rimodellare le modalità di partecipazione, in particolare per chi arriva dai mercati a lungo raggio. “Non si tratta solo di una modifica del calendario - ha affermato un economista del settore viaggi con sede a Londra -. “Quando un evento di punta viene spostato, sconvolge il ritmo dell’intero settore”.