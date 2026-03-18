VisitRimini: la doppia strategia del piano per il 2026

Sono due le direttrici su cui si sviluppa il piano 2026 di VisitRimini, presentato ieri al consiglio comunale della città, che si pone come macro obiettivi strategici la reputation e il business: rafforzare il posizionamento di Rimini come destinazione lifestyle e culturale, attiva 365 giorni l’anno, attraverso contenuti, storytelling e prodotti turistici coerenti con l’identità evolutiva del territorio; sviluppare i segmenti leisure, mice e wedding per attrarre nuovi target, aumentare il valore della domanda e ampliare la commercializzazione su base annuale, con un approccio sempre più orientato all’esperienzialità e alla personalizzazione del viaggio.

“VisitRimini ha confermato l’impegno a rafforzare la presenza della destinazione sui principali mercati internazionali – si legge in un comunicato -, con focus su Europa di prossimità, Paesi DACH, Europa del Nord e dell’Est. Le strategie comprendono campagne digitali dedicate, attività di co-marketing, presenza a fiere e workshop internazionali, media relations, produzioni di contenuti e la brandizzazione dei principali touchpoint turistici. Oltre il 50% degli investimenti previsti nel piano di marketing 2026 è destinato ai mercati internazionali”. Mercati che hanno determinato la quota di internazionalizzazione è la più elevata della provincia, con 32% di arrivi e 38,4% di presenze straniere, ben oltre la media provinciale.

Dopo il consolidamento nel 2025 della Rimini 4 Seasons Collection, la campagna che ha contribuito a ridefinire l’immagine della città, VisitRimini è stata selezionata per presentare la Rimini 4 Seasons Collection alla conferenza annuale di City Destinations Alliance, in programma dal 22 al 24 aprile a Helsinki.