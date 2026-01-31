Camper e caravan, cresce il business anche in Italia

In Italia, terzo produttore in Europa ed esportatore all’80% verso Germania, Francia e UK, cresce l’interesse per i camper d’alta gamma personalizzato: secondo l’Associazione Produttori Caravan e Camper (APC), il 2025 ha registrato un aumento delle immatricolazioni del +10,56% e di cambi di proprietà di veicoli usati del +6,05% rispetto al 2024.

Il viaggio flessibile, dinamico e confortevole attira in maniera costante i Paesi europei: “Anche il noleggio sta andando bene, non solo in estate ma tutto l’anno: un segnale positivo che conferma l'interesse di un nuovo pubblico per il camper” commenta Simone Niccolai, Presidente di APC.

Traguardo suggellato anche dal bando da 24 milioni di euro del MiT per la creazione e la riqualificazione di aree di sosta camper a 169 Comuni italiani, a favore della destagionalizzazione e delle mete minori.