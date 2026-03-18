Il lusso esclusivo di Sirreti Residences sbarca a Roma e sul Garda

Sono a Roma e sul lago di Garda le prime proprietà di Sirreti Residences, la nuova collezione di dimore private dedicate all’ospitalità ultra-lusso e accessibili in modo selettivo, spesso su invito o segnalazione preferenziale, per garantire discrezione assoluta e sicurezza personalizzata.

Residenza Sirreti Roma si trova tra il Pantheon e piazza Navona e occupa gli ambienti del piano nobile di Palazzo Nari a Sant’Eustachio. La struttura dell’edificio segue la tipica configurazione del palazzo urbano romano: da un lato ambienti più intimi affacciati sul cortile interno, dall’altro sale di rappresentanza rivolte verso la città.

Gli interni conservano ambienti ampi e di grande altezza, caratterizzati da soffitti a cassettoni decorati in diverse sale; la sala principale custodisce un grande affresco di Antonio Gherardi, pittore aretino attivo nella Roma del XVII secolo, raffigurante il Trionfo della Ragione sull’Inganno, circondato da episodi biblici tratti dal libro di Ester. Con il suo ingresso nella collezione Sirreti Residences, il piano nobile del palazzo è oggetto di un progetto di valorizzazione volto a restituire splendore e centralità a questa storica dimora.

La seconda new entry è Residenza Sirreti San Sebastiano Lago di Garda, una proprietà di 250 metri di costa privata con vista mozzafiato sul lago e si sviluppa come un complesso articolato in tre edifici indipendenti, affiancati dalla Lounge Limonaia. La residenza dispone di ampi spazi interni ed esterni, tra cui sette camere da letto, ampia piscina esterna riscaldata, piscina naturale privata sul lago, attracco per yacht privati, sauna, aree per massaggi, giardini panoramici, zona barbecue e lounge ed aree per degustazioni, eventi privati e ritiri riservati.