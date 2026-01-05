Ryanair apre la quinta base in Marocco: voli da Bergamo e Pisa

Con un investimento pari a 200 milioni di dollari, Ryanair apre una nuova base a Rabat in Marocco, che sarà operativa dal prossimo aprile. Quello di Rabat sarà il quinto hub della low cost nel Paese, da cui, a partire dall’estate 2026, proporrà sette nuove rotte internazionali.

I nuovi collegamenti interesseranno Bergamo e Pisa - per quanto riguarda il mercato italiano - nonché Baden-Baden, Francoforte, Norimberga, Porto e Valencia, per un totale di 18 voli settimanali, 79.000 posti in più sul mercato internazionale e una crescita di oltre il 49% delle operazioni del vettore irlandese nello scalo marocchino.