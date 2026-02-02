A&o hostels nomina Carolin Paarmann general manager di a&o London Docklands Riverside

A&o Hostels ha annunciato la nomina di Carolin Paarmann come general manager della sua prima struttura a Londra, a&o London Docklands Riverside, inaugurata a fine novembre nella capitale britannica.

A&o London Docklands Riverside si trova in un edificio portuale del XVII secolo nel quartiere di Southwark, sulla sponda sud del fiume Tamigi. A seguito di un programma di ristrutturazione graduale, che prenderà il via nel 2026, la struttura offrirà circa 500 camere e 2.100 posti letto. Tra gli elementi distintivi della struttura figura il primo traghetto elettrico di Londra, che opera ogni dieci minuti come ‘a&o river taxi’ gratuito per gli ospiti, collegando il molo privato dell’hotel al Canary Wharf Pier. La traversata dura appena due minuti e consente di raggiungere Buckingham Palace e il Big Ben in circa 30 minuti tramite la metropolitana.

“Londra è un polo di attrazione per visitatori di ogni tipo, dai viaggiatori individuali ai gruppi, come studenti delle scuole e delle scuole di lingua. Prevediamo circa 180.000 pernottamenti nel 2026”, ha dichiarato la nuova manager.

Commentando la nomina, Paarmann ha aggiunto: “Entrare nel mercato alberghiero londinese rappresenta una sfida importante, ma possiamo contare su un team eccezionale che, fin dal primo giorno, ha saputo creare un’atmosfera aperta, vivace e accogliente”. Paarmann prevede che l’ostello raggiunga un tasso medio di occupazione di circa il 65% nella prima metà del 2026.