Siena, piano biennale per il turismo

Siena rilancia il turismo con un nuovo piano biennale 2025-2026, frutto della collaborazione tra il Comune e Sigerico Spa. L’obiettivo è rafforzare l’attrattività della città, valorizzare il patrimonio culturale e ampliare l’offerta di eventi, con particolare attenzione all’autunno.

Grazie a una rete stabile di sinergie tra pubblico e privato, Sigerico diventa partner operativo, gestendo organizzazione, contrattualizzazione e risorse proprie per garantire efficienza e qualità.

“Vogliamo offrire un calendario che coinvolga residenti e turisti, generando ricadute economiche positive e promuovendo la cultura locale – spiega l’assessore al turismo Vanna Giunti –. Questa collaborazione permette di proporre un’offerta più ricca e strutturata, con una programmazione condivisa e integrata, capace di sostenere lo sviluppo turistico e culturale di Siena”.