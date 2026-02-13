Cambogia: gli scontri al confine non hanno danneggiato le crociere sul Mekong

La domanda di viaggi in Cambogia è in calo del 17% rispetto allo scorso anno per quanto riguarda i viaggiatori internazionali.

La flessione è ovviamente legata agli scontri con la Thailandia, ma non tutti i prodotti stanno soffrendo allo stesso modo. Il calo dei visitatori ha colpito soprattutto Angkor Wat, la principale attrazione turistica della Cambogia, proprio nel pieno dell’alta stagione, riporta travelweekly.com . Il responsabile delle vendite di biglietti Angkor Enterprise ha riferito che a gennaio ci sono stati circa 93.500 acquisti, in calo rispetto ai 146.150 di gennaio 2025.

Invece registrano addirittura un aumento le crociere sul Mekong, che sono aumentate del 15%, con un tutto esaurito per quasi tutto il primo trimestre di quest’anno.