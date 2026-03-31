Arriva il secondo hotel a marchio Orient Express. Il brand sceglie di nuovo l’Italia con Palazzo Donà Giovannelli a Venezia che ha ufficialmente aperto nei giorni scorsi. Il palazzo, che sorge nel sestiere autentico di Cannaregio tra due canali lungo il Rio di Noale, è un luogo intriso di storia e fascino. Con questa apertura, Orient Express inaugura un nuovo capitolo del proprio percorso in Italia, dopo il debutto del La Dolce Vita Orient Express, il treno di lusso inaugurato nel 2025 e l’apertura, nello stesso anno, di Orient Express La Minerva a Roma.

Sotto la direzione artistica di Aline Asmar d’Amman, nota per la sua capacità di coniugare architettura storica ed espressione contemporanea, il palazzo è stato restaurato nel rispetto della sua identità, e arricchito da una raffinata eleganza moderna.

Il progetto prende forma come un viaggio teatrale, in cui immaginazione, savoir-faire artigianale e secoli di cultura veneziana si intrecciano con armonia. L’hotel ospita 47 camere, suite e residenze, ciascuna con un’identità distinta, dove gli interni e le atmosfere riflettono la stratificazione architettonica del palazzo e il romanticismo dello stile di vita veneziano.

La storia

A metà del XIX secolo, il conte Andrea Giovannelli affidò all’architetto Giovanni Battista Meduna, celebre per il restauro della vicina Ca’ d’Oro, il compito di ripensarne gli interni, arricchendoli con suggestioni neogotiche, raffinati richiami barocchi e la simbolica scala ottagonale sormontata da una volta celeste. Nel 1847, in occasione del IX Congresso degli Scienziati Italiani, il palazzo riaprì come palcoscenico di salotti, dibattiti e grandi ricevimenti. In questi ambienti storici, intelletto e immaginazione hanno prosperato per generazioni. Nel tempo, il palazzo si è affermato come scenario di alleanze nobiliari e relazioni, come testimonia il Salone Vittoria, regale sala di rappresentanza. Oggi, Orient Express Venezia ne riaccende lo spirito originario.

Ristoranti e bar

La proposta gastronomica porta la firma dello chef 3 stelle Michelin Heinz Beck, segnando uno dei debutti più attesi dell’anno. Il ristorante gourmet di Heinz Beck Venezia, ospitato all’interno della storica Orangerie, propone un’esperienza culinaria concepita in esclusiva per Orient Express Venezia. La Casati, ristorante all-day dining dell’hotel, si ispira allo spirito d’avanguardia della marchesa Luisa Casati. Dotato di un giardino segreto, si trasforma in un palcoscenico dove la filosofia di Heinz Beck incontra l’ispirazione veneziana, in una coreografia di sapori, arte e spettacolo.

Il Wagon Bar, ispirato all’Art Déco, rende omaggio ai leggendari vagoni salotto dei treni Orient Express, tra cocktail d’autore ne suggestioni notturne.

“Con Orient Express Venezia inauguriamo un nuovo capitolo nella storia del nostro brand, e celebriamo Venezia come capitale di cultura, bellezza e immaginazione – dice Gilda Perez-Alvarado, ceo Orient Express -. Palazzo Donà Giovannelli è stato riportato a nuova vita grazie a un restauro di straordinaria maestria eseguito con rispetto ai suoi sei secoli di storia, diventando un luogo in cui l’arte del viaggio incontra l’anima della città. Questo hotel incarna l’essenza di Orient Express: una collezione di esperienze straordinarie, ciascuna profondamente radicata nel patrimonio storico e reinterpretata per una nuova generazione di viaggiatori colti. Venezia si afferma oggi come un punto centrale della nostra visione, capace di unire passato e futuro e di accogliere gli ospiti in un mondo di eleganza senza tempo e di continua scoperta.”