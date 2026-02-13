Un itinerario esclusivo nel cuore di uno degli eventi più iconici d’Italia. La Dolce Vita Orient Express ha deciso di celebrare il Palio di Siena con un’esperienza unica che accompagnerà i visitatori in un viaggio all’insegna della cultura, ospitalità e alta gastronomia.

Il viaggio, dalla durata di tre giorni, prevedrà due itinerari in occasione del Palio di luglio (dal 1 al 3 luglio) e per la celebrazione del 16 agosto (dal 15 al 17 agosto). Con partenza da Roma Ostiense, il viaggio inizierà al tramonto quando il convoglio lascerà la Capitale per dirigersi verso la Toscana. A bordo, la cena sarà firmata dallo chef tre stelle Michelin Heinz Beck e, a seguire, nella carrozza bar, musica dal vivo e repertorio italiano intratterranno i viaggiatori durante la serata.

Il secondo giorno, un trasferimento privato accompagnerà gli ospiti nel centro di Siena. A Palazzo Chigi Zondadari, affacciato direttamente su Piazza del Campo, sarà servito un aperitivo esclusivo con vista riservata dai balconi del Palazzo. La giornata si conclude con una cena ispirata alla tradizione toscana negli ambienti storici del Palazzo, prima del rientro a bordo.

Il terzo giorno, al mattino, La Dolce Vita Orient Express rientra a Roma.