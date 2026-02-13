Lufthansa City Airlines apre la base di Francoforte

Hanno preso il via le operazioni di volo sulla seconda base di Lufthansa City Airlines, Francoforte. Il programma dei voli del principale hub del gruppo tedesco prevede collegamenti per Manchester, Berlino e Valencia a febbraio. Düsseldorf e Málaga saranno aggiunte a marzo con il dispiegamento di un secondo velivolo. Dall'estate 2026, la rete di linee sarà ulteriormente ampliata includendo Londra Heathrow, Stoccolma, Bilbao, Amburgo, Helsinki, Ibiza, Marsiglia e Bucarest.

“Con la nostra nuova base e l’espansione mirata della nostra rete a corto raggio, stiamo contemporaneamente rafforzando la nostra posizione di mercato e gettando le basi per una crescita ulteriore all’interno del gruppo”, sottolinea il chief operatong officer Peter Albers.

Entro settembre 2026, si prevede che la flotta locale di Francoforte crescerà fino a sette Airbus A320neo. Attualmente la Lufthansa City Airlines opera 13 aeromobili presso il suo hub di Monaco.