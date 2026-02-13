TTG Italia
Italian Exhibition Group

Egitto classico di lusso, arrivano le crociere sul Nilo di Mandarin Oriental

Egitto classico di lusso, arrivano le crociere sul Nilo di Mandarin Oriental

L’Egitto classico al centro dei piani di sviluppo di Mandarin Oriental Hotel Group. Il luxury brand ha annunciato l’ingresso nel segmento delle crociere sul Nilo e il potenziamento della sua presenza nel Paese attraverso la gestione di due hotel iconici a Luxor e Aswan.

Secondo quanto anticipa Travel Weekly, il Gruppo lancerà itinerari di tre, quattro e sette notti, che saranno operati da una nave attualmente in fase di sviluppo e di proprietà di Garranah Group.

La nave offrirà ampie suite dal design romantico e contemporaneo, tre ristoranti e spazi wellness. Durante la navigazione saranno proposti a bordo programmi culturali, con interventi di esperti.

L’offerta a terra si amplierà invece con l’Old Cataract Hotel e il Winter Palace Luxor, strutture attualmente gestite da Sofite e Accor. I due indirizzi saranno ristrutturati completamente ribattezzati sotto insegne Mandarin Oriental.

“L’Egitto è una delle destinazioni globali in più rapida crescita e rappresenta un’opportunità unica per creare un’esperienza di viaggio culturalmente ricca e distintiva nel segno di Mandarin Oriental - ha commentato il ceo di Mandarin Oriental, Laurent Kleitman -. Unendo la nostra prima crociera fluviale a hotel storici iconici a Luxor e Aswan, insieme al futuro Mandarin Oriental Shepheard Cairo, introduciamo un’esperienza integrata e senza soluzione di continuità che si sviluppa tra terra e acqua”.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana