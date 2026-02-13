Emirates: da maggio premium economy su tutti i voli su Milano

Arrivano nuovi aggiornamenti sull’inserimento della premium economy nelle rotte servite da Emirates e in questo caso sarà interessata anche l’Italia. A partire dal 10 maggio, il servizio giornaliero EK101/102 per Milano sarà operato da un Boeing 777-200LR riammodernato a tre classi. Grazie a questo aggiornamento, tutti i voli da e per Milano – 21 settimanali verso Dubai e 7 verso New York – offriranno premium economy, migliorando il comfort di viaggio per i passeggeri.

Inoltre Emirates completerà entro metà aprile l’aggiornamento del suo primo A380 ad alta densità a due classi. L’aeromobile avrà una nuova configurazione a tre classi, con 76 posti in Business Class, 56 in Premium Economy e 437 in Economy Class. Entro novembre, Emirates prevede di completare il programma di riammodernamento di tutti e 15 i suoi A380 a due classi nella nuova configurazione a tre classi.

Per quanto riguarda l’Europa, a beneficiare di questi aggiornamenti, oltre a Milano, saranno anche i voli su Zurigo e Dublino.