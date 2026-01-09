Emirates guarda al 2025 appena concluso e segnato dai 40 anni di vita della compagnia riassumendo i risultati ottenuti in 10 punti, frutto degli investimenti effettuati e della capacità di rispondere alle mutate esigenze della clientela. E lo fa ricordando anche che l’anno si è chiuso con 55,6 milioni di pax trasportati in oltre 180mila voli.

Tra i punti salienti, sicuramente va citato il debutto dell’A350 nella flotta a gennaio e che a oggi è già arrivato a 16 unità che volano verso 18 destinazioni. A350 che ha consentito di ampliare ulteriormente il servizio della Premium economy presente ora anche in molti A380 e B777 riammodernati e che debutterà a fine marzo anche in un volo tra Dubai e Roma. A livello di network, poi, l’espansione ha guardato verso Est in particolare con due nuovi voli verso la Cina oltre ai collegamenti per Danang in Vietnam e Siem Reap in Cambogia via Bangkok. Senza dimenticare il 25esimo compleanno per programma di fidelizzazione Emirates Skywards.

Nuovi servizi

Tornando al tema dei servizi, è partita l’installazione del Wi-Fi Starlink su 232 aeromobili. I primi aeromobili coinvolti sono i Boeing 777. Lanciato, inoltre, Emirates Courier Express, stabilendo nuovi standard nelle consegne transfrontaliere grazie al trasporto diretto dei pacchi sulla flotta passeggeri, evitando il passaggio attraverso più hub. Negli ultimi 12 mesi Emirates ha poi continuato a elevare l’esperienza di viaggio premium e per famiglie con una serie di miglioramenti a bordo e a terra. A luglio la compagnia ha inaugurato Emirates First, un’area di check-in privata ed esclusiva nel Terminal 3 dell’aeroporto internazionale di Dubai, con sedute di lusso e un ambiente moderno, offrendo check-in rapido da seduti per i passeggeri di First Class e i soci Skywards Platinum.

Molta attenzione è stata posta anche all’accessibilità diventando la prima compagnia aerea al mondo certificata Autism Certified Airline, con oltre 30.000 membri del personale di cabina e di terra formati per supportare passeggeri con autismo e ipersensibilità sensoriali. Nel 2025 l’iniziativa CSR Aircrafted KIDS di Emirates ha distribuito oltre 3.700 zaini artigianali a bambini e bambine in otto Paesi di Africa, Asia occidentale e Medio Oriente, in collaborazione con diverse ONG impegnate nel supportare l’istruzione.

Infine l’impegno per lo sport con le sponsorizzazioni di alto livello, con nove accordi o rinnovi in questo campo: tra questi il Bayern di Monaco, il Milan, l’Atp Tour di Tennis e l’Uae Team Emirates nel ciclismo. (l.v.)