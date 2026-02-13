Ryanair aumenta su Torino nell’estate: offerta da 3,3 milioni di passeggeri

Un terzo aereo posizionato sull’aeroporto di Caselle, 32 rotte e 380 voli settimanali. Ryanair alza l’asticella per la programmazione estiva su Torino portando a quota 3,3 milioni il potenziale dei passeggeri annui trasportati sul capoluogo piemontese.

Il potenziamento si tradurrà in 2 nuove rotte, Sofia e Tirana, e l’incremento delle frequenze su 10 voli esistenti, tra cui Lamezia Terme, Madrid, Malaga, Malta, Marrakech, Reggio Calabria, Siviglia e Trapani-Marsala. “Abbiamo collaborato strettamente con il team di Torino Airport per rendere possibile questa crescita, dimostrando che condizioni competitive e operazioni efficienti sono fondamentali per sbloccare una crescita reale, che migliora la connettività internazionale e domestica a basse tariffe, oltre che il turismo inbound”, sottolinea Fabrizio Francioni, head of communications Italy Ryanair.

Secondo Paolo Papale, direttore sviluppo aviation di Torino Airport, “Ryanair è un attore fondamentale della crescita del nostro aeroporto. Abbiamo registrato un incremento del traffico davvero significativo nella stagione invernale ancora in corso, oltrepassando nel 2025 il record dei 5 milioni di passeggeri movimentati: questo è sicuramente anche merito di Ryanair, che ha aperto nuove destinazioni e aumentato le frequenze su un ventaglio molto ampio di mete”.