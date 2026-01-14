Lufthansa, accordo con Starlink per la banda larga

Porterà all’introduzione della banda larga ad alta velocità su tutti gli aerei l’accordo siglato da Lufthansa con Starlink. In base all’intesa già a partire dalla seconda metà di quest’anno parte dei circa 850 aeromobili della flotta del gruppo fornirà gratuitamente ai clienti fidelizzati l’accesso a internet ad alta velocità in tutte le classi di servizio.
“Nell’anno in cui celebriamo il centesimo compleanno di Lufthansa - spiega Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer del Gruppo Lufthansa - abbiamo deciso di introdurre una nuova soluzione Internet ad alta velocità di Starlink per tutte le nostre compagnie aeree. Una tappa fondamentale per l’esperienza di viaggio premium dei nostri clienti”.
L’introduzione graduale di Starlink a bordo degli aeromobili del Gruppo Lufthansa, spiega Il Sole 24 Ore continuerà fino al 2029, anno in cui si prevede che l’intera flotta sarà dotata della nuova offerta di connettività.
Remo Vangelista