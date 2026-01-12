Lufthansa stringe una partnership con Amadeus

Prenotazioni più semplici, gestione e modifica dei voli più intuitive. È questo l’obiettivo della partnership fra il gruppo Lufthansa e Amadeus, che hanno siglato un accordo per offrire ai viaggiatori soluzioni di viaggio più agevoli.

L'obiettivo è l’introduzione di un “Order ID”, un nuovo numero identificativo che sostituirà i precedenti numeri di prenotazione e biglietto e riunirà tutti gli elementi di un viaggio.

Tra questi, il volo, i posti riservati, il bagaglio e i servizi aggiuntivi come gli upgrade o l'accesso alle lounge. Questa integrazione sostituisce i sistemi di prenotazione separati e offre agli ospiti del Gruppo Lufthansa una panoramica completa dell'intero viaggio.

La standardizzazione consentirà ai passeggeri di effettuare nuove prenotazioni in modo ancora più rapido in futuro, di aggiungere modifiche alla prenotazione o di modificare i propri piani di viaggio con breve preavviso, soprattutto in caso di irregolarità o cambi ai voli.

Con un solo clic, riceveranno soluzioni alternative e altre informazioni sul loro viaggio. La nuova base tecnologica garantisce inoltre una maggiore trasparenza per i passeggeri: in futuro, potranno vedere più facilmente quali servizi sono inclusi nella loro prenotazione e quali opzioni aggiuntive sono disponibili.

Il nuovo Order ID verrà introdotto gradualmente nelle diverse compagnie aeree del Gruppo Lufthansa.