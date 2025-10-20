Orient Express La Minerva svela le nuove signature suite nel cuore di Roma

A Roma, l’iconico Orient Express La Minerva svela quattro nuove signature suite firmate dall’architetto e designer Hugo Toro, che fondono storia, arte e design contemporaneo. Stendhal, Obelisco, La Minerva e Orient Express: quattro nomi che raccontano la città, l’hotel e il brand, è un viaggio tra passato e presente, dove il fascino della Città Eterna incontra l’eleganza del leggendario treno.

Gli spazi, curati come veri ‘cabinet de curiosités’, fondono affreschi originali, finiture dorate e marmi Rosso Verona, mentre arredi su misura richiamano il tema del viaggio come i comodini a forma di baule e tappeti ispirati ai colori di Roma. In ogni suite opere d’arte contemporanea create in esclusiva per l’hotel e offre viste sul Pantheon, camini scolpiti in travertino, bagni in marmo scenografici. Servizi su misura, trasferimenti privati, trattamento spa e un guest experience team dedicato completano un’esperienza di lusso autentica, dove la leggenda dell’Orient Express si rinnova nel cuore di Roma.