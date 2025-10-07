Troppo veloci nel cercare la soluzione. La via di uscita cercata da Gaetano Intrieri e Aeroitalia si sta rivelando abbastanza complessa. Per mettere in soffitta la grana del nome con Ita Airways è stato creato un altro caso.

Air Italy infatti non è un marchio utilizzabile (per ora) secondo i curatori fallimentari della compagnia un tempo controllata da Qatar Airways.

Così si torna praticamente nella casella del via come nel gioco dell'Oca. Il mercato del trasporto aereo nazionale adesso ha bisogno di certezze e di compagnie in grado di sostenere la crescita turistica.

Aeroitalia e Intrieri hanno tutti i diritti di tentare ogni via di uscita per continuare a mantenere l'operativo. Però bisogna farlo in modo definitivo. Questo continuo tira e molla non fa bene a nessuno.