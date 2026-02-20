Aeroporto dell’Umbria, al via il 29 marzo la summer 2026: il piano voli

Prenderà il via il 29 marzo la stagione estiva dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria. Lo scalo confida di consolidare nella summer 2026 i risultati record raggiunti nel 2025, che hanno visto i passeggeri superare quota 620mila, posizionando il San Francesco d’Assisisi nella top ten nazionale per crescita percentuale del traffico.

Il 2026 segna anche l’avvio dei primi interventi di ampliamento dell’infrastruttura, progettata circa quindici anni fa per 500mila passeggeri annui e oggi prossima alla saturazione.

Il network, operativo da fine marzo a fine ottobre, conferma le 10 rotte di Ryanair: 4 domestiche (Cagliari, Catania, Palermo e Brindisi, quest’ultima dal 3 giugno al 30 settembre) e 6 internazionali (Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Cracovia, Barcellona, Malta e Bucarest).

Previsti incrementi di frequenza sulle rotte più richieste: Londra Stansted sarà operata con otto voli settimanali (collegamenti giornalieri e doppio volo la domenica), Catania fino a sette frequenze settimanali, Bruxelles fino a cinque, Barcellona fino a tre e Brindisi con tre voli settimanali.

Operativi anche i collegamenti di British Airways su Londra Heathrow (fino a quattro frequenze settimanali), di Wizz Air su Tirana (giornaliero), di Transavia su Rotterdam (fino a tre frequenze), oltre ai voli di Aeroitalia per Olbia e Lamezia Terme e di Hello Fly per Lampedusa e Pantelleria.

Complessivamente per la stagione estiva 2026 saranno in vendita circa 580mila posti.

Nel frattempo, l’aeroporto registra numeri positivi anche per l’avvio del nuovo anno: nel mese di gennaio sono stati 23.309 i passeggeri transitati dallo scalo, facendo registrare un nuovo record per il mese, con una crescita del +14% rispetto al 2025 – anno che deteneva il precedente primato storico per gennaio – a fronte di un incremento dei movimenti aerei pari al +4%.