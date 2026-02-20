Il travel davanti alle sfide del futuro investe su relazioni e competenze e per questo le aziende vogliono tenere gli esseri umani al centro, siano i clienti o le proprie risorse. Gli orizzonti aperti offrono opportunità, ma servono strategie per prendere decisioni con una visione chiara. Questo è quanto emerge dalle diverse inchieste protagoniste del prossimo numero di TTG Innovation in uscita il prossimo 23 febbraio.

Il numero traccia un quadro dei temi che influenzeranno i trasporti, la distribuzione turistica e il mondo dell’hotellerie, grazie a interviste autorevoli e alle previsioni di chi conosce il settore del travel. L’industria del turismo, infatti, sta attraversando una trasformazione strutturale che riguarda modelli di business, processi operativi e relazione con il viaggiatore.

I temi del prossimo TTG Innovation

L’amica-nemica intelligenza artificiale è pronta, dicono in molti, a spazzare via la mediocrità, ad aiutare nei compiti gravosi e a leggere i dati per meglio gestire i processi e le decisioni aziendali. Questa tecnologia non è più solo uno strumento ma un’infrastruttura invisibile di ogni esperienza e, se usata con visione, diventa un moltiplicatore di opportunità prima impensabili.

Personalizzare al massimo i servizi, segmentare meglio la clientela e fare proposte sempre più mirate e data-driven: sia il settore hotellerie che quello dei tour operator e del canale agenzie hanno raccontato a TTG Innovation come l’IA li stia guidando sul mercato. Siamo ancora lontani dalle pubblicità che ci “leggono” al volo personalizzandosi al nostro passaggio come in “Minority Report”, e, confermano gli addetti ai lavori, il fattore umano e la connessione empatica rimangono imprescindibili per capire il cliente.

Di pari passo, però, deve andare l’innovazione di prodotto. Se cambiano le generazioni, i desideri, le aspettative, così deve evolversi anche l’offerta, e il settore crociere è in prima linea per mettersi in gioco in questa evoluzione. Nell’inchiesta con i tour operator si affrontano gli scenari instabili, che spingono i viaggiatori a cercare soluzioni rassicuranti. In tutta risposta, i t.o. innovano strategie e prodotti.

Dopo un anno di arrivi e presenze eccezionali, abbiamo indagato con i le Regioni su come l’IA li stia aiutando a governare i flussi turistici, perché sempre più, anche nel futuro, gestire il sovraffollamento diventerà prioritario, a vantaggio dei turisti e dei locali.

In ambito trasporto aereo, i nodi principali della supply chain e delle nuove tecnologie prendono sempre maggiore spazio negli investimenti, sia delle compagnie che degli aeroporti. Tuttavia, le potenzialità delle tecnologie rimangono spesso sotto sfruttate a causa di limiti di filiera o di altro genere (si pensi alla privacy rispetto alla questione della biometria per il riconoscimento).

Rimane interessante esplorare i mondi futuribili. TTG Innovation esplora gli orizzonti insieme alle startup più promettenti del mondo del travel, con un’analisi sullo stato dei vertiporti, un affondo sulle novità nei pagamenti (sì, anche tramite criptovalute) e un’indagine sull’evoluzione della traduzione simultanea multilingue, che ormai una realtà (il turismo smetterà di essere il settore dove serve “parlare le lingue”?).