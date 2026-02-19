“Lavoriamo con fiducia. Non so dire quando accadrà, ci auguriamo molto presto. Ma lo vediamo come un obiettivo traguardabile”. Domenico Pellegrino, presidente di Aidit Federturismo Confindustria, torna sulla sua proposta del ‘welfare delle vacanze’ (ovvero rendere detraibili gli importi spesi per i viaggi e i soggiorni) in un’intervista rilasciata ieri a tgcom24.

L’idea, lanciata nei giorni scorsi, ha attirato rapidamente l’attenzione del comparto e anche dei non addetti ai lavori. Ora il presidente torna sull’argomento e, sollecitato dall’intervista, entra nel merito del possibile destino della proposta. “I tempi devono essere maturi economicamente e politicamente” precisa Pellegrino.

L’idea è comunque sul tavolo, con tanto di numeri e cifre riportate nei giorni scorsi anche da questa testata. Il meccanismo funzionerebbe “esattamente come le spese sanitare - spiega il manager -: aperta a tutti, una detrazione sul 730 con un cap di spesa, un limite prestabilito”.

Lotta ad abusivismo ed evasione

Ma uno degli elementi più interessanti è che l’agevolazione sarebbe fruibile “nei circuiti comunemente riconosciuti del turismo organizzato: esiste un’organizzazione all’interno del Ministero del Turismo per censire in modo certo e univoco queste aziende. La competenza è regionale, ma si sta creando un database nazionale che è esattamente funzionale a questo progetto”.

Inoltre, come per la maggior parte delle agevolazioni, la vacanza dovrà essere pagata con strumenti tracciabili. “Questo significa combattere l’abusivismo e anche l’evasione”.

La proposta è sicuramente rivoluzionaria ma, come ricorda Pellegrino, bisogna evidenziare che “noi abbiamo già delle tipologie di vacanza, come le cure termali, che entrano in questo genere di agevolazioni. Ma noi vogliamo inserire tout court la vacanza”. Insomma, adottare la stessa logica riguardante il benessere della vacanza, ma intervenire “in una fase preventiva e non solo terapeutica”.