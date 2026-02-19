Fifa World Cup: ricadute da oltre mezzo miliardo per le città ospitanti

Le ricadute economiche derivanti dal turismo per le città degli Stati Uniti che ospiteranno la Fifa World Cup di calcio ammonteranno a circa 556 milioni di dollari. E’ questa l’analisi effettuata da The Data Appeal Company e Mabrian.
Si prevede che la spesa sarà concentrata in un numero limitato di grandi città ospitanti negli Stati Uniti, con le prime cinque destinazioni che rappresentano il 52% della spesa totale prevista. East Rutherford, nel New Jersey, si posiziona al primo posto con 67 milioni di dollari di spesa prevista, seguita da Inglewood, in California (59 milioni di dollari), Arlington, in Texas (58 milioni di dollari), Atlanta, in Georgia (52 milioni di dollari) e Seattle, nello stato di Washington (51 milioni di dollari).
Si prevede che l'alloggiamento, si legge su Traveldailynews, conterà per 181 milioni di dollari (32,5%), mentre i trasporti saranno pari a 95 milioni di dollari (17%). I risultati evidenziano l'importanza dei consumi in destinazione e della durata del soggiorno dei visitatori per le economie delle città ospitanti.
L'incertezza sulle qualificazioni continua a influenzare il comportamento di prenotazione. Con diversi tornei di qualificazione ancora irrisolti a inizio febbraio 2026, molti tifosi stanno rimandando le decisioni di viaggio fino a quando le squadre partecipanti non saranno confermate.
Remo Vangelista