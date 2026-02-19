Spirit pronta a mettere all’asta 20 Airbus per riequilibrare i conti

Spirit Airlines continua a ridimensionare flotta e personale, nella speranza di risollevare i conti e rimanere in carreggiata. Il vettore - attualmente in Chapter 11 - ha annunciato l’intenzione di voler mettere all’asta 20 aeromobili, al fine riequilibrare la struttura finanziaria.

L’operazione rientrerebbe nel piano di ristrutturazione avviato dalla compagnia per uscire dal Chapter 11 e comporterebbe la cessione di 13 A320 e di 7 A321.

Subordinata all’autorizzazione del Tribunale fallimentare, la mossa ridurrebbe la flotta a 94 Airbus.

Secondo quanto riporta Travel Weekly, Spirit avrebbe già chiesto al Tribunale di fissare per il 20 aprile la data dell’asta e avrebbe già raggiunto un accordo con la società CSDS Asset Management per fissare la cessione dei 20 aerei a un prezzo minimo complessivo di 533,5 milioni di dollari. Eventuali offerte dovranno superare tale soglia.

Nel documento depositato in Tribunale, il chief financial officer, Fred Cromer, ha spiegato l’operazione “ridurrà in modo significativo il debito e gli obblighi di leasing della compagnia e consentirà di realizzare centinaia di milioni di dollari di risparmi operativi annui”.