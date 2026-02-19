Viaggio in Gran Bretagna attraverso i libri, l’idea di YTL Hotels

“Leggere è viaggiare senza la seccatura dei bagagli” diceva Emilio Salgari, e può darsi che avesse anche un po’ ragione. Ma, ora come allora, leggere è anche una porta per scoprire luoghi, Paesi, destinazioni che fanno da sfondo alle vite dei protagonisti, imparare a conoscerli, imparare ad amarli. E, alla fine, desiderare viverli con la propria pelle, per vedere se, visti da vicino, parlano alla nostra anima come a quella dei protagonisti dei libri amati.

Il cinema aiuta: l’Orgoglio e Pregiudizio con Keira Knightley uscito lo scorso anno, il nuovo Cime Tempestose appena uscito e l’annuncio di un nuovo Sherlock Holmes stanno facendo concentrare di nuovo gli occhi di tutti sulla Gran Bretagna.

Per chi desidera immergersi nelle storie e nei luoghi che le hanno ispirate, YTL Hotels propone un viaggio ‘letterario’ attraverso le sue proprietà britanniche, dove ritrovare non solo i luoghi, ma anche poter vivere esperienze legate alla lettura e ai personaggi che a quei luoghi fanno riferimento.

Al The Academy, a Londra, si vive tra le strade un tempo percorse da membri del Bloomsbury Set, tra cui Virginia Woolf, E.M. Forster e Lytton Strachey: il cuore dell'hotel è la biblioteca, uno spazio che celebra la tradizione narrativa del quartiere. Qui, gli ospiti possono partecipare all'esperienza ‘Appuntamento al buio con un libro’, scegliendo un titolo giallo guidato solo da poche parole chiave. Il tema letterario prosegue con il Mr Ma's Afternoon Tea, ispirato all'autore cinese Lao She's Mr Ma and Son, un tè pomeridiano inglese con un tocco asiatico che riflette la fusione culturale che ha plasmato la moderna Bloomsbury.

Sempre a Londra, Threadneedles si trova vicino ai luoghi presenti nelle storie di Sherlock Holmes di Sir Arthur Conan Doyle, tra cui “L’uomo dal labbro storto”, oltre ad essere l’ambientazione del romanzo storico tratto da una storia vera “I ladri di Threadneedle Street” di Nicholas Booth.

Per rimanere in compagnia di Sir Arthur Conan Doyle, ci si sposta a Edimburgo, al The Glasshouse Hotel, a pochi passi dalla casa natale dell’autore di Sherlock Holmes. La città è anche strettamente associata a Sir Walter Scott, la cui eredità ha contribuito a rendere Edimburgo la prima Città della Letteratura Unesco al mondo. Ma l’hotel ricorda anche un altro autore d’eccezione, il poeta nazionale scozzese Robert Burns, e permette di vivere l’esperienza della tradizionale Burns Night.

Spostandosi a Bath, al The Gainsborough Bath Spa, si entra nel mondo di Jane Austen. Gli ospiti della Gainsborough Bath Spa potranno seguire le orme di Austen nella città che ha ispirato ‘Orgoglio e Pregiudizio’ e ‘L'Abbazia di Northanger’. Inoltre, in collaborazione con Strictly Jane Austen Tours, la Gainsborough Bath Spa ospiterà un evento letterario di sei giorni, dal 26 al 31 ottobre. I super appassionati potranno assistere a conferenze tenute da esperti, visite guidate, workshop ispirati all'epoca Regency e partecipare visite a luoghi iconici di Austen, come il Jane Austen House Museum, offrendo un'esperienza immersiva all'insegna della letteratura.

Per chi cerca invece le atmosfere de ‘Il ritorno del soldato’ di Rebecca West, Monkey Island Estate a Bray è il luogo del libro. Con le sue passeggiate lungo il fiume, i padiglioni storici, le camere eleganti e sei residenze private, la tenuta è ideale per gli ospiti in cerca di solitudine, riflessione e tempo libero per la lettura.