La Gran Bretagna punta i riflettori sulle sue cime tempestose

Un set cinematografico a cielo aperto, così si vuole presentare la Gran Bretagna, forte dei moltissimi successi girati su suolo britannico, a Londra e non solo. Con l’arrivo nelle sale italiane il 12 febbraio 2026, dell’atteso film di Emerald Fennell, ‘Cime Tempestose’ con Margot Robbie e Jacob Elordi, il regno vuole puntare i riflettori sullo Yorkshire, trasformando i luoghi reali che hanno ispirato la scrittrice Emily Brontë in una destinazione imperdibile per il pubblico cinematografico.

È stata anche lanciata la campagna ‘Starring Great Britain’ che, in diverse modalità, riporta al centro le location britanniche diventate iconiche grazie a tantissimi film e serie tv (Mary Poppins, Paddington, Harry Potter, Bridgerton ecc.). Visit Britain ha stimato che la campagna abbia generato 217 milioni di sterline di spesa aggiuntiva da parte dei visitatori internazionali dal suo lancio. Ciò significa che per ogni sterlina investita nella campagna, i visitatori hanno speso 20 sterline in più in Gran Bretagna.

Il potenziale del cineturismo è al centro delle stretagie di Visit Britain, e la ceo Patricia Yates, ha dichiarato: “Le nostre ricerche mostrano che più di nove turisti potenziali su dieci desiderano visitare i set cinematografici e televisivi reali presenti nelle nostre vivaci destinazioni e nei nostri paesaggi straordinari. ‘Cime Tempestose’, l’attesissimo film con Margot Robbie e Jacob Elordi, offre opportunità eccezionali per sfruttare il potente richiamo del turismo cinematografico e portare in primo piano l’incredibile offerta turistica dello Yorkshire. Con il ruolo di primo piano che le località delle Yorkshire Dales rivestono nel film, i visitatori saranno ispirati a esplorare di persona questi luoghi spettacolari”.

Gli itinerari di ‘Cime tempestose’

Su VisitBritain.com sono disponibili itinerari che mettono in relazione le scene del film con le location reali, connesse anche alle sorelle Brontë, permettendo di scoprire come il patrimonio culturale dello Yorkshire continui a ispirare alcune delle più grandi visioni cinematografiche contemporanee. Ad esempio, il borgo di Haworth con il museo, antica dimora della famiglia Brontë, che ha offerto ispirazione per la ricostruzione scenografica degli interni.

Il tour sulle tracce del film tocca anche la casa natale delle sorelle Brontë a Thornton, recentemente restaurata, che rappresenta l'inizio del viaggio letterario e cinematografico. Le riprese in esterna hanno poi sfruttato la bellezza cruda e incontaminata delle Yorkshire Moors e le valli spettacolari dello Yorkshire Dales National Park.