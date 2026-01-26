Liquidi a bordo, anche Heathrow dice addio al limite

Basta limitazioni sull'imbarco di liquidi sugli aerei in partenza dall'aeroporto di Heathrow. I viaggiatori da oggi non dovranno più sottostare al divieto di portare a bordo un massimo di 200 ml, e saranno autorizzati invece a imbarcare bottiglie contenenti fino a 2 litri e a lasciare liquidi e computer portatili all'interno dei loro bagagli ai controlli di sicurezza.

Il servizio è peraltro già operativo in diversi scali britannici più piccoli come Birmingham ed Edimburgo, nonché quello di Gatwick.

L’aeroporto di Londra è diventato il più grande al mondo a implementare completamente gli scanner di sicurezza TC di ultima generazione, una mossa che promette code più rapide, meno stress e un inizio di viaggio più tranquillo per milioni di viaggiatori.