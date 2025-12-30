Heathrow annuncia un piano di investimento da 1,3 miliardi di sterline

Heathrow sblocca 1,3 miliardi di sterline di investimenti per il 2026, dopo aver chiuso il 2025 con crescita record. Nel corso del 2026 l’investimento sarà destinato in particolare alla riqualificazione dei terminal, all’innovazione tecnologica e all’accessibilità. Il piano segna l’avvio della ristrutturazione del Terminal 4, che comprenderà un nuovo parcheggio multipiano e un’area check-in rinnovata. I lavori saranno realizzati per fasi, per garantire la continuità operativa, e si concluderanno nel 2031.

Sempre nel 2026 partirà anche la costruzione di un nuovo sistema bagagli dedicato al Terminal 2, progettato per aumentare la resilienza e l’efficienza operativa. Una volta completato, il sistema sarà in grado di gestire fino a 31mila bagagli al giorno, riducendo i disservizi legati alle coincidenze perse e abbattendo i costi per le compagnie aeree.

Sul fronte dell’innovazione, Heathrow sta installando una nuova rete di telecamere sulle piazzole di sosta degli aeromobili. Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale per l’analisi dei dati, il sistema consente di velocizzare i tempi di rotazione tra un volo e l’altro, con benefici in termini di puntualità, risparmio di tempo e riduzione dei costi per le compagnie. Il progetto, sviluppato in collaborazione con vettori e operatori di handling, sarà esteso a tutti i terminal, con copertura completa entro la fine del 2026.

Un’attenzione particolare è riservata all’accessibilità. Nel 2026 verrà realizzata al Terminal 2 una nuova area di assistenza appositamente progettata, che offrirà per la prima volta un accesso diretto e dedicato ai controlli di sicurezza per i passeggeri con esigenze specifiche. A questo si aggiunge il lancio del “Tailored Travel Guide”: uno strumento digitale che consente ai passeggeri con necessità di assistenza di inserire i propri dati di viaggio e ricevere una guida personalizzata, passo dopo passo, su cosa aspettarsi in ogni fase del percorso in aeroporto.

Il piano annunciato rientra nel programma di investimenti quinquennale in corso di Heathrow, noto come H7. Parallelamente, il Governo britannico continua a sostenere il progetto di espansione con una terza pista, che potrebbe diventare operativa entro circa dieci anni. Tuttavia, sia questo intervento sia il successivo ciclo di investimenti 2027–2031 (H8) dipenderanno dall’introduzione, da parte del Governo e della Civil Aviation Authority, dei necessari quadri normativi e regolatori.