KM Malta Airlines apre un nuovo volo Palermo-Malta

Un nuovo volo diretto fra Palermo e Malta è la novità di KM Malta Airlines per l’operativo estivo 2026.

La nuova rotta opererà tre volte a settimana, il martedì, il mercoledì e il sabato, offrendo ai passeggeri collegamenti diretti tra il Malta International Airport e l’Aeroporto Falcone–Borsellino di Palermo. I voli inizieranno a operare il 30 maggio 2026, arricchendo il più ampio network estivo del vettore.

“Siamo lieti di introdurre Palermo come nuova destinazione all’interno del nostro programma estivo 2026 - ha dichiarato David Curmi, presidente di KM Malta Airlines -. Attualmente Palermo non è servita da voli diretti da e per Malta e questa nuova rotta amplia la gamma di destinazioni a disposizione del pubblico maltese, creando al contempo ulteriori opportunità per attrarre visitatori in arrivo a Malta. Sicilia e Malta condividono forti legami culturali, economici e turistici, e siamo certi che questo servizio rafforzerà ulteriormente la connettività tra le nostre due isole”.

Questo nuovo servizio fa parte dell’operativo estivo 2026 di KM Malta Airlines, che prevede un ampliamento di rotte e frequenze verso le principali destinazioni europee e mediterranee. Oltre al collegamento per Palermo, la compagnia ha reintrodotto i voli stagionali per Catania, offrendo sette frequenze settimanali durante i mesi estivi.

“Accogliamo con grande piacere l’avvio del nuovo collegamento tra Palermo e Malta annunciato da KM Malta Airlines - dichiara Gianfranco Battisti, ceo di Gesap -. Si tratta di una rotta strategica che rafforza ulteriormente il ruolo dell’aeroporto di Palermo come hub nel Mediterraneo ed espande le opportunità di mobilità tra due territori storicamente e culturalmente molto vicini. Questo collegamento contribuisce a sostenere la crescita del traffico internazionale dell’aeroporto e a favorire nuovi flussi turistici e commerciali tra Sicilia e Malta”.