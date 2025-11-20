KM Malta Airlines introduce il sistema di tracciamento bagagli Sita

KM Malta Airlines ha lanciato WorldTracer Self Service, una nuova soluzione sviluppata da Sita che consente ai passeggeri di monitorare facilmente e in tempo reale gli aggiornamenti sui propri bagagli in ritardo da qualsiasi dispositivo. Attraverso un link dedicato mybag.aero/malta, fornito ai passeggeri che aprono un baggage report, è possibile accedere direttamente alle informazioni più aggiornate sul proprio bagaglio.

Una volta creato il baggage report, i viaggiatori possono seguire lo stato, inclusi i momenti in cui il bagaglio viene localizzato, inoltrato per la consegna e consegnato con successo.

Il sistema è completamente integrato con le operazioni di gestione bagagli di KM Malta Airlines, garantendo che sia i passeggeri sia i team operativi abbiano accesso alle stesse informazioni in tempo reale.

I passeggeri che utilizzano dispositivi Apple con AirTag possono beneficiare anche della funzione Find My di Apple, che offre un tracciamento del bagaglio ancora più preciso grazie alla rete integrata di Apple. Questo garantisce maggiore visibilità e tranquillità durante il viaggio.

Questa nuova iniziativa riflette l’impegno di KM Malta Airlines verso innovazione, efficienza operativa e soddisfazione del cliente, rafforzando ulteriormente l’obiettivo di offrire un’esperienza di viaggio fluida per tutti i passeggeri.