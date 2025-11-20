Al Dubai Air Show continua la pioggia di ordini di Airbus e Boeing da parte di flyDubai ed Emirates. Dopo aver firmato un contratto per 150 Airbus A321neo, rompendo la sua tradizionale dipendenza dai Boeing 737, flyDubai ha aggiunto un ordine per 75 Boeing 737 Max, per un valore di 13 miliardi di dollari, dimostrando di voler semplicemente diversificare gli acquisti, ma senza estromettere il produttore americano.
Dal canto suo Boeing, come scrive euronews.com, ha sottolineato che i suoi velivoli continueranno a rappresentare la struttura portante della flotta flyDubai, dal momento che compagnia ha rivelato opzioni per ulteriori 75 unità.
Emirates, invece, ha aggiunto otto Airbus A350-900 al proprio portafoglio ordini. L’acquisto si aggiunge ai suoi Airbus A380 e ai Boeing 777, dopo l’ordine di 65 Boeing 777-9 firmato all’inizio della settimana, portando a 375 il totale dei velivoli a fusoliera larga in arrivo per la compagnia aerea.
Remo Vangelista