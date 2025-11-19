Emirates: stop ai voli su Tel Aviv anche nel 2026. Ma flyemirates ne fa 10 al giorno

Sembrava essere tra le candidate a guidare la riapertura dei voli su Tel Aviv dopo uno stop di tre anni. Invece Emirates alla fine ha scelto di non riprendere la rotta Dubai–Tel Aviv nel 2026, e l'ultimo programma mostra che tutti i voli per la città sono ora stati rimossi.

Non appena è iniziato il conflitto nel 2023, molte compagnie aeree hanno sospeso i loro servizi, e l'impatto si è fatto sentire soprattutto nel numero di voli diretti verso il paese. Secondo fornitore di analisi di aviazione, Cirium, le compagnie aeree hanno programmato il 10,8% di voli in meno verso Israele rispetto al 2023.

Mentre Emirates si è ritirata, flydubai, il suo partner in codeshare, continua a operare un servizio esteso per Tel Aviv. La compagnia ha lanciato la rotta nel 2020 con due voli giornalieri e l'ha ampliata costantemente. Secondo i dati di Cirium, attualmente opera dieci voli giornalieri, la frequenza più alta dall'inizio della tratta.