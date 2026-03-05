Corinthia apre a Roma. Onorato: “Segnale positivo”

“L’apertura del Corinthia Hotel a Roma con gli spazi dell’offerta gastronomica firmati dallo chef Carlo Cracco rappresenta un segnale positivo per il turismo della Capitale”. Lo sottolinea Alessandro Onorato, assessore al Turismo di Roma. L’assessore evidenzia il momento di crescita dell’hotellerie di alta gamma. “La trasformazione dell’offerta alberghiera di lusso, con 27 hotel a cinque stelle, genera benefici diffusi. Investimenti di questo livello consentono di recuperare edifici storici, rafforzare l’indotto e creare occupazione. Nel caso del Corinthia sono già oltre 140 le persone assunte”.

L’hotel, aperto ieri, è la prima struttura del gruppo Corinthia in Italia, situata nell'ex sede della Banca d'Italia in Piazza del Parlamento, con 60 camere in totale, incluse 21 suite, due ristoranti e un bar affacciati su un cortile interno e una spa ricavata dal vecchio caveau della banca.

Onorato lega il progetto a una rinnovata fiducia internazionale verso la Capitale. “Roma è tornata attrattiva e affidabile agli occhi degli investitori. In passato molti imprenditori erano frenati dall’incertezza. Oggi la città offre regole chiare, tempi definiti e una visione che punta a rafforzare l’industria turistica”.